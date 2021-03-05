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В Ирландии несколько переболевших COVID-19 женщин родили мертвых детей

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В Ирландии зафиксировано четыре случая рождения мертвых детей женщинами, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 4 марта сайт DublinLive.

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Отмечается, что все роженицы получили положительный тест на COVID-19. Причиной смерти детей считается инфекция плаценты.

Заместитель главного врача больницы, где произошли случаи мертворождения, Ронан Глинн подтвердил, что по факту произошедшего проводится проверка, чтобы установить точную связь смертей с коронавирусом.

Медик отметил, что пока к информации о смерти детей из-за COVID-19 надо относиться с осторожностью, так как окончательные выводы сделаны не были.

3 марта стало известно, что врачам Твери удалось спасти беременную женщину, у которой было диагностировано 100-процентное поражение легких. Пациентка на позднем сроке беременности 35 суток находилась в реанимации больницы. Медики провели срочную операцию кесарева сечения — мальчик родился живым и месяц находился в Областном клиническом перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной. Мама ребенка 21 день была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

2 марта ученые в Швеции выявили мутацию коронавируса SARS-CoV-2 у новорожденного ребенка, у матери которого диагностировали COVID-19. Первоначально исследования показали идентичность вирусов у матери и ребенка, однако повторный анализ выявил у новорожденного новую разновидность.

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