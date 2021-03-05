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Глава Минцифры опроверг отключение домашнего интернета россиянам

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Глава Минцифры Максут Шадаев 5 марта подтвердил, что силовики пока не продлили выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета. Однако министр отметил, что ведомство не допустит отключения жителей России от Сети.

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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в России 11 марта закончится действие разрешений Государственной комиссии по радиочастотам на диапазон 3,4–3,6 ГГц. Он используется для доступа в интернет. По информации издания, операторы фиксированного беспроводного доступа вынуждены будут свои сети отключить. Они просили продлить разрешения, однако пока ответ не был получен.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — заявил он «РИА Новости».

Шадаев подтвердил, что силовые ведомства пока не согласовали продление разрешения на частоты операторам. По словам главы Минцифры, всего на этих частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуется меньше100 тыс. абонентов. Сейчас ведется обсуждение возможности продления этих разрешений. Он отметил, что Минцифры совместно с операторами связи приняты меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами.

Как заявил министр, отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к Сети на условиях не хуже тех, что были предоставлены ранее.

По информации РБК, тема продления срока была затронута в 2020 году, такие просьбы направляли несколько операторов, в том числе «Мегафон» и «Ростелеком».

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Кацуров рассказал «Известиям», что россияне без домашнего интернета не останутся. Он отметил, что проблемы со связью могут затронуть крайне малое число абонентов интернета — несколько тысяч в разных российских регионах.

11 февраля сообщалось, что новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. По информации экспертов, применение Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной территории невозможно из-за взаимных помех.

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