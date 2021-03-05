Глава Минцифры опроверг отключение домашнего интернета россиянам

Глава Минцифры Максут Шадаев 5 марта подтвердил, что силовики пока не продлили выданные разрешения на ряд частот для домашнего интернета. Однако министр отметил, что ведомство не допустит отключения жителей России от Сети.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в России 11 марта закончится действие разрешений Государственной комиссии по радиочастотам на диапазон 3,4–3,6 ГГц. Он используется для доступа в интернет. По информации издания, операторы фиксированного беспроводного доступа вынуждены будут свои сети отключить. Они просили продлить разрешения, однако пока ответ не был получен.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — заявил он «РИА Новости».

Шадаев подтвердил, что силовые ведомства пока не согласовали продление разрешения на частоты операторам. По словам главы Минцифры, всего на этих частотах доступом в интернет на регулярной основе пользуется меньше100 тыс. абонентов. Сейчас ведется обсуждение возможности продления этих разрешений. Он отметил, что Минцифры совместно с операторами связи приняты меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами.

Как заявил министр, отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к Сети на условиях не хуже тех, что были предоставлены ранее.

По информации РБК, тема продления срока была затронута в 2020 году, такие просьбы направляли несколько операторов, в том числе «Мегафон» и «Ростелеком».

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России Андрей Кацуров рассказал «Известиям», что россияне без домашнего интернета не останутся. Он отметил, что проблемы со связью могут затронуть крайне малое число абонентов интернета — несколько тысяч в разных российских регионах.

11 февраля сообщалось, что новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. По информации экспертов, применение Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной территории невозможно из-за взаимных помех.