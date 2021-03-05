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Шойгу договорился с Минском создать учебно-боевые центры для военных

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Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с белорусским коллегой Виктором Хрениным 5 марта в Москве, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество и договорились о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что два центра будут располагаться в Нижегородской и Калининградской областях, еще один — в Белоруссии, в Гродненской области.

Одной из главных тем обсуждения Шойгу назвал вопрос о совместной системе противовоздушной обороны. Кроме того, глава российского Минобороны пригласил коллег из Белоруссии на Международную конференцию по безопасности в Москве и предложил белорусским военным принять участие в Армейских международных играх – 2021.

2 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу сотрудничества двух стран в военной сфере заявил, что считает целесообразным базирование в республике российских военных самолетов, которые могли бы участвовать в совместном дежурстве. По его словам, летать на них должны и россияне, и белорусы.

Также 2 марта минобороны Белоруссии и России впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет. Как отметил белорусский генерал-майор Олег Воинов, эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать сотрудничество двух стран.

В конце января источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в этом году российские и белорусские военные запланировали рекордное количество учений. В основном они должны пройти в августе-сентябре.

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