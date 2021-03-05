Калужская область признана одним из лидеров по чистоте воздуха

Калужскую область включили в число регионов — лидеров по минимальному загрязнению атмосферы. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Среди регионов Центрального федерального округа у Калужской области второе место, пишет газета «Весть».

Города региона не относятся к городам с высоким уровнем загрязнения воздуха, но с каждым годом увеличивается количество загрязняющих веществ, которые поступают из стационарных источников на территории региона, отметили в ведомстве.

4 марта замглавы правительства России Виктория Абрамченко представила дорожную карту по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду. Она создана на основе наилучших доступных технологий.