Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 5 марта заявила об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 в России.

«В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время», — сказала вице-премьер журналистам.

Она подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболеваний, пренебрегать мерами профилактики COVID-19 не стоит.

По данным на 5 марта, в России за сутки зарегистрировали 11 024 новых случая COVID-19. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Московской области (750).

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о снижении в пять раз числа новых случаев COVID-19.

Как рассказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров «Известиям», если вакцинация от COVID-19 будет успешной, есть шанс, что подъема заболеваемости в России не будет. По его словам, Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва — в ее начале.

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