Снабжение водой по графику сняли в Симферополе на праздничные дни

На период весенних праздников, с 6 по 9 марта, в Симферополе и в ближайших к нему населенных пунктах снимут ограничения подачи воды. Подача будет осуществляться с 6:00 6 марта и до 9:00 9 марта, рассказали в пресс-службе государственного предприятия «Вода Крыма».

Там уточнили, что графики подачи воды отменяются для жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Как уточняет ИА «Крыминформ», в конце августа 2020 года в столице Крыма ввели график подачи воды. В администрации республики говорили, что при самом пессимистичном сценарии ограничения сохранятся до конца 2021 года.

3 марта сообщалось, что на территории Ялты ввели график снабжения водой. Это связано с уменьшением объема воды в местных источниках.