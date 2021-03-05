Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%
Мир
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Мир
Зеленский лишил Саакашвили должности в координационном совете
Мир
Стало известно о планах провести Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей
Экономика
Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года
Спорт
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
Общество
В Петербурге продлили обязательный домашний режим для пожилых
Общество
В МИД ФРГ подтвердили заинтересованность в реализации «Северного потока – 2»

Семья в Липецке отсудила 300 тыс. рублей за травму ребенка на горке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке суд обязал управление капитального ремонта выплатить семье 300 тыс. рублей за травму, полученную ребенком на горке. Пятилетний мальчик лишился средней и ногтевой фаланги мизинца.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Мальчик подошел к горке со стороны ската, схватился за нее, в результате пальцы мальчика попали под лист железа. Ребенок лишился части пальца. Сотрудники полиции осмотрели скат горки и пришли к выводу, что листы металла не были скреплены болтами. Об этом пишет GOROD48.

Семья ребенка заявила иск к управляющей компании и мэрии Липецка на 600 тыс. рублей. Суд признал надлежащим ответчиком управление капитального ремонта, на балансе которого находилась горка. Установлено, что за несколько дней до происшествия сотрудники заметили, что кто-то выкрутил болты из ската, и поставили саморезы.

Левобережный суд частично удовлетворил требования родителей ребенка. Суд второй инстанции не нашел оснований для изменения первоначального решения. Управление капитального ремонта должно выплатить семье 300 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021