Семья в Липецке отсудила 300 тыс. рублей за травму ребенка на горке

В Липецке суд обязал управление капитального ремонта выплатить семье 300 тыс. рублей за травму, полученную ребенком на горке. Пятилетний мальчик лишился средней и ногтевой фаланги мизинца.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Мальчик подошел к горке со стороны ската, схватился за нее, в результате пальцы мальчика попали под лист железа. Ребенок лишился части пальца. Сотрудники полиции осмотрели скат горки и пришли к выводу, что листы металла не были скреплены болтами. Об этом пишет GOROD48.

Семья ребенка заявила иск к управляющей компании и мэрии Липецка на 600 тыс. рублей. Суд признал надлежащим ответчиком управление капитального ремонта, на балансе которого находилась горка. Установлено, что за несколько дней до происшествия сотрудники заметили, что кто-то выкрутил болты из ската, и поставили саморезы.

Левобережный суд частично удовлетворил требования родителей ребенка. Суд второй инстанции не нашел оснований для изменения первоначального решения. Управление капитального ремонта должно выплатить семье 300 тыс. рублей.