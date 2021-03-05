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Жителей Тюмени предупредили о похолодании в праздничные выходные

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В Тюмени в ближайшие дни ожидается похолодание до –18 градусов. При этом ветер усилится до 15 м/с.

Согласно прогнозам, в ночь на 6 марта температура воздуха опустится до –9 градусов. 6 марта днем в Тюмени ожидается до –7 градусов, местами возможен небольшой снег. В ночные часы похолодает до –10 градусов, сообщает портал «Наш город».

7 марта синоптики предупреждают о похолодании до –18 градусов ночью и до –9 градусов днем. В городе ожидается переменная облачность со снегом. 8 марта похолодает до –17 градусов.

Ранее синоптики предупредили о продолжительном похолодании в Пермском крае. Температура воздуха местами упадет до –26...–30 градусов. Ветер усилится до 11 м/с.

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