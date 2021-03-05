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Жителя Новосибирска оштрафовали за оскорбления в чате на латыни

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Суд оштрафовал двух жителей Новосибирска за оскорбления в домовом чате в WhatsApp. Об этом 5 марта сообщил портал NGS.

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Один из участников оштрафован на 3,5 тыс. рублей за то, что назвал оппонента ослом на латыне, другая женщина получила штраф в 7 тыс. за оскорбления уже на русском языке.

Как отмечается, дискуссия разгорелась по поводу дома-долгостроя по улице Чукотской, дольщики которого и организовали общий чат. Один из участников предложил писать в прокуратуру жалобы, заявил директор ГК «Зодиак» и администратор чата Андрей Ананьев.

Во время одной беседы в чате в мае 2019 года участники спора использовали по отношению к возмущенному жителю слово «осел». Ананьев подключился к перепалке, прокомментировал замечание, отметив, что данное слово звучало бы лучше на латыни. Флягин написал жалобу в суд, сообщив, что оскорбления причинили ему «нравственные страдания».

В результате Ананьева оштрафовали. Ответчики намерены обжаловать штрафы.

Истец тоже остался недоволен решением суда: он обжаловал приговор и хочет взыскать с обидчиков, которые принесли ему «масштабные моральные страдания», по 200 тыс. рублей.

Ранее, 1 марта, в Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей или присяжных заседателей до 400 тыс. рублей. Законодатель при этом напомнил, что предельный штраф за оскорбление судьи — 200 тыс. рублей — был введен в Уголовный кодекс России еще в конце 2003 года.

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