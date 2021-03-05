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В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т

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В Москве с 5 апреля транзитные грузовики более 3,5 т смогут двигаться только по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), а также по Московскому малому кольцу (А107), Московскому большому кольцу (А108). Об этом «Известиям» сообщили в пятницу, 5 марта, в пресс-службе департамента транспорта столицы.

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Отмечается, что ограничения не распространяются на тех, у кого есть пропуск. Кроме того, изменения не затронут пикапы, которые зарегистрированы в качестве легкового автомобиля в категории М-1. Водителям автомобилей этой категории пропуск не нужен.

Как рассказали в пресс-службе дептранса Москвы, перевод транзитных фур с Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на альтернативные трассы позволит разгрузить МКАД и сделать движение на нем безопаснее и быстрее.

«Мы считаем, что в городе может оставаться только тот транспорт, который необходим для обеспечения жизни Москвы. Транзитные грузовики при наличии альтернативы, крайне плохо влияют на жизнедеятельность всех жителей Москвы и Подмосковья, создают многочисленные проблемы предприятиям, работающим в Московской области и Москве, для которых нет альтернатив и есть только МКАД», — отметили в пресс-службе.

Ранее, 1 марта, власти Москвы приняли решение сделать постоянным ограничение на транзит по МКАД грузовиков грузоподъемностью свыше 12 т.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что региональные власти приняли решение о введении ограничений на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т после мощного снегопада, обрушившегося на столицу 13 февраля. Тогда большегрузы, застрявшие на МКАД, практически полностью парализовали движение.

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