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Корпоративы и вечеринки разрешили проводить в Иркутской области

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В Иркутской области ослабили ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Согласно указу губернатора Игоря Кобзева, в регионе теперь разрешено проводить корпоративы и тематические вечеринки.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, мероприятия разрешено организовывать в заведениях общепита. Также снят запрет на проведение конкурсов, викторин, развлекательных программ, караоке, уточняет ИА IrkutskMedia.

Досуговые мероприятия могут проводиться при условии заполнения помещений на 50%, работа цирков разрешена при заполняемости зала не более чем на 40%.

Кроме того, губернатор подписал указ о продлении до 31 марта режима изоляции для граждан старше 65 лет.

По данным на 5 марта, в Иркутской области зафиксировано 56 938 случаев коронавируса, из них за последние сутки — 205. За весь период скончались 1925 человек, выздоровели — 53 857.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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