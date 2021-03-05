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Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
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Тренер сборной России по лыжам подвел итоги мужской эстафеты на ЧМ

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел в пятницу, 5 марта, итоги мужской эстафеты в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

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Российская сборная, состоящая из спортсменов Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова, заняла второе место в эстафете.

Первое место досталось норвежцам — Йоханнес Клебо тактически опередил Большунова на финише. Третьими стали французы.

«Конечно, Клебо экономил силы и ждал Большунова», — заявил Бородавко газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, норвежец «знает свои силы, он и рассчитывал на этот рывок на финише». На первом этапе Червоткин подарил команде надежду на золотые медали, но, к сожалению, не получилось удержать преимущество.

«Почему плохо пробежал Якимушкин? Это спорт. Возможно, было не очень хорошее самочувствие, трудно сказать. К сожалению, было очень много проиграно», — сказал тренер.

Также он рассказал, чего ожидать от Большунова в масс-старте на 50 км. Он подчеркнул, что спортсмена «не надо дополнительно злить перед этой гонкой». По его словам, лыжник «сам настраивается на гонки и понимает, для чего он бегает». Шансы перед гонкой у него хорошие, считает Бородавко.

Он отметил, что второе место — это «здорово, взяли свое», пишет «Газета.ру».

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