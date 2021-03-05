«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%

С 10 марта «Аэрофлот» повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%. Об этом 5 марта заявили в компании.

«Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы «Аэрофлота» и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса эконом увеличение составит 150 рублей за сегмент», — цитирует представителя компании «РИА Новости».

Собеседник агентства также сообщил, что с мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов «Аэрофлота» на внутренних рейсах увеличилась на 40%.

«Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ. Ранее весной 2020 года он был существенно снижен», — отметил собеседник.

Ранее, 4 марта, сообщалось, что, по данным компаний Aviasales и Biletix, средняя стоимость авиаперелета из России за границу в начале марта составила 15,7 тыс. рублей, что выше на 55% год к году, и на 39,5% — чем в аналогичный период 2019 года.

1 марта отмечалось, что пассажиропоток аэропортов России в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря прошлого года. Отмечалось, что в январе этого года российские аэропорты обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн человек.

24 февраля генеральный директор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в следующем году.