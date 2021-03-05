Рухнувшую крышу свинокомплекса в Приморье восстановят по гарантии

В Спасском районе Приморского края по гарантии восстановят крышу на свинокомплексе, рухнувшую под тяжестью снега. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве края.

Речь идет о свинокомплексе «Мерси Агро Приморье» резидента территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский». В январе металлоконструкции не выдержали снежные наносы и рухнули.

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Борца, в результате было повреждено 37 тыс. кв. м производственных помещений. Люди и животные не пострадали, поголовье перевели в другие теплые помещения.

Обрушение признано гарантийным случаем. Строительная компания, занимавшаяся работами, берет ответственность и восстановление на себя. По словам министра сельского хозяйства, в этот раз конструкции будут усиленными.

Отмечается, что рухнувшие перекрытия были изготовлены на специализированном заводе. Проект разрабатывали исходя из местных климатических условий с учетом розы ветров, снег должен был сходить с крыши. В январе этого года после осадков и сильного ветра со стороны озера Ханка металлоконструкции не выдержали.

На месте работает штаб предприятия по ликвидации последствий.