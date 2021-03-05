Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%
Мир
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Мир
Зеленский лишил Саакашвили должности в координационном совете
Мир
Стало известно о планах провести Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей
Экономика
Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года
Спорт
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
Общество
В Петербурге продлили обязательный домашний режим для пожилых
Общество
В МИД ФРГ подтвердили заинтересованность в реализации «Северного потока – 2»
Сюжет:

Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система здравоохранения Москвы сильнее, чем в столицах европейских стран. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в пятницу, 5 марта, в эфире Первого канала.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

«Вопрос не об уникальных каких-то клиниках, а в целом вся система здравоохранения, начиная от работы скорой помощи, поликлиник, мощных стационаров, оперативности управления этими процессами, перенастройки, инвестиции в эту отрасль», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр отметил, что по этим показателям Москва опережает другие европейские столицы.

По его словам, в Москве даже в самые тяжелые периоды есть возможность обеспечить жителей всей плановой помощью, экстренной и помощью больных коронавирусом.

Ранее в этот же день Собянин сообщил, что с 8 марта пребывание жителей столицы старше 65 лет на домашнем режиме будет рекомендательным, передает RT. При этом мэр отметил, что возраст и хронические заболевания являются факторами риска, поэтому лучше воздержаться от поездок. Кроме того, с 8 марта разблокируют соцкарты пожилых москвичей.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021