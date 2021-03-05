Собянин сравнил московскую систему здравоохранения с европейской

Система здравоохранения Москвы сильнее, чем в столицах европейских стран. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в пятницу, 5 марта, в эфире Первого канала.

«Вопрос не об уникальных каких-то клиниках, а в целом вся система здравоохранения, начиная от работы скорой помощи, поликлиник, мощных стационаров, оперативности управления этими процессами, перенастройки, инвестиции в эту отрасль», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр отметил, что по этим показателям Москва опережает другие европейские столицы.

По его словам, в Москве даже в самые тяжелые периоды есть возможность обеспечить жителей всей плановой помощью, экстренной и помощью больных коронавирусом.

Ранее в этот же день Собянин сообщил, что с 8 марта пребывание жителей столицы старше 65 лет на домашнем режиме будет рекомендательным, передает RT. При этом мэр отметил, что возраст и хронические заболевания являются факторами риска, поэтому лучше воздержаться от поездок. Кроме того, с 8 марта разблокируют соцкарты пожилых москвичей.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.