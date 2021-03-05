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Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ

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Астронавт из Японии Соити Ногути и астронавт США Кэтлин Рубинс вышли в открытый космос для проведения технических работ на Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно 5 марта из трансляции, которая ведется на сайте NASA.

Отмечается, что астронавты продолжат выполнять подготовку к установке новых солнечных батарей на корпусе МКС. В открытый космос Ногути и Рубинс вышли в 14:51 мск. На выполнение работ у экипажа есть около шести часов.

Установленные в 2000 году батареи работают нормально, однако на них были замечены признаки износа. Также астронавтам предстоит укрепить теплоизоляционную обшивку шлюзового модуля «Квест».

Днем ранее российский космонавт Сергей Рыжиков засверлил два конца трещины в корпусе модуля «Звезда», вызвавшей утечку воздуха из МКС. Накануне сообщалось, что в модуле «Звезда» на МКС подтверждено образование двух трещин, которые будут полностью устранены к 12 марта.

1 марта стало известно, что для заклейки трещины будут использовать клей, изготовленный из смолы североафриканских деревьев. Отмечалось, что Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, изоленту и металлические накладки. Кроме того, в работе будут задействованы шлифовальная шкурка и дрель.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты обнаружили в октябре прошлого года. Ее временно заклеили лентой, а потом заплаткой.

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