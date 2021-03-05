Школьник провалился под лед на реке в Брянске

В Брянске 11-летний мальчик провалился под лед на реке Десне. Школьника вытащили из воды очевидцы.

Инцидент произошел в районе гостинично-развлекательного комплекса. Трое школьников после занятий решили спуститься к воде и вышли на лед. На середине реки 11-летний мальчик провалился. На помощь ребенку бросилась 22-летняя девушка. Она подобралась к краю полыньи, однако лед проломился и под ней, пишет NASHBRYANSK.RU.

Девушка пыталась вытолкнуть ребенка на лед. на помощь пострадавшим пришли несколько мужчин. С помощью длинного шеста они помогли ребенку и девушке выбраться на берег.

Пострадавших осмотрели специалисты скорой помощи. Жителям Брянска напомнили, что находиться на льду в настоящий момент опасно.

В конце февраля двое детей провалились под лед в Вольске (Саратовская область). Мальчики 6 и 11 лет утонули.