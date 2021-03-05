Старинную Гельдтову баню в Пскове откроют после ремонта в 2021 году

В Пскове в этом году частично откроют Гельдтову баню. Об этом рассказал предприниматель Роман Кухи, компания которого выкупила здание и занимается его ремонтом.

По его словам, процесс согласования деталей проекта продолжается, но уже известно, что в общественной бане на 45 посетителей оборудуют новую печь, наподобие той, что есть в Сандуновских банях в Москве.

Как напоминает Псковское агентство информации, Гельдтову баню построили на средства местного предпринимателя немецкого происхождения Карла Гельдта в 1873 году. Общественные бани на берегу реки Псковы существовали с 1830-х годов.

В 2015 году на конкурсе по продаже памятника истории победило ООО «Сити Сервис», которое предложило за баню 8,1 млн рублей. Собственник обязан сохранять историческую функцию объекта на протяжении 49 лет.