Финансовый холдинг спрогнозировал рост рубля к доллару в этом году

Финансовый холдинг UBS прогнозирует значительный рост рубля к доллару в этом году. Курс американской валюты к июню должен опуститься до 68 рублей, а к сентябрю — до 65, передает телеканал «Известия». Примерно на этом уровне доллар останется до марта будущего года. Аналитики UBS видят главными факторами роста рубля оживление мировой экономики и восстановление цен на нефть. «Коронакризис» сойдет на нет по мере проведения вакцинации. Рост спроса и цен на нефть выведет в плюс текущий счет России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.