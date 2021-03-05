Рыбака эвакуировали с дрейфующей льдины в Самарской области
Спасатели эвакуировали рыбака с дрейфующей льдины на Волге в Самарской области. Для поиска мужчины задействовали надувную лодку.
По данным спасателей, мужчина оказался на дрейфующей льдине в районе Жигулевской ГЭС в Тольятти. Операция по спасению осложнялась сильным течением и множеством сломанных льдин на реке. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на ГТРК Самара.
Поиски велись в ночное время. Спасателям удалось эвакуировать 55-летнего мужчину на берег. Пострадавший не нуждался в медицинской помощи.
Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности на водоемах. Рыбакам рекомендуют всегда иметь при себе средства спасения — жилет и веревку.