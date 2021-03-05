Лавинная опасность сохранится на территории девяти районов Сахалина

В девяти районах Сахалинской области 6 марта прогнозируется лавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Речь идет об Углегорском, Томаринском, Холмском, Долинском, Корсаковском, Макаровском, Невельском, Анивском районах и горокруге Южно-Сахалинск, пишет ИА SakhalinMedia.

В МЧС напоминают, что при попадании в лавину человеку необходимо уберечь органы дыхания от снежной пыли и с помощью рук и ног попытаться выбраться на поверхность, пока снег не отвердел.

Согласно статистике, более трети людей, попавших в лавину, выбираются самостоятельно.

19 февраля сообщалось, что сахалинские спасатели нашли пропавшего водителя грейдера. Во время метели при расчистке дороги в машине закончилось топливо. Мужчину искали двое суток. Он грелся при помощи кофе и разводил костер. Подробнее — в сюжете.