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Режим самоизоляции продлили для граждан старше 65 лет в Оренбуржье

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Указ вступил в силу с момента подписания.

Поправки внесены в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции». Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Согласно поправке, самоизоляция для жителей региона старше 65 лет продлена до 22 марта.

Кроме того, в регионе остается под запретом работа досуговых заведений, в том числе ночных клубов и кальянных. Также в объектах розничной торговли не могут возобновить работу точки продажи напитков на разлив.

Ранее самоизоляцию для пожилых граждан продлили в Санкт-Петербурге до 28 марта. Также ограничения действуют для больных хроническими заболеваниями. Граждане остаются на дистанционной работе.

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