В Госдуме высказались по вопросу возможного вступления Украины в НАТО

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек заявил, что «переобувание под новые лозунги» стало фирменным стилем украинских политиков. Так он прокомментировал слова главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает «РИА Новости».

По словам депутата, восемь лет назад Кравчук выступал с лозунгом «НАТО — оно нам надо?». Тогда украинский политик заявлял, что не станет сидеть сложа руки и ждать, когда американцы разместят на территории страны свои ракеты.

«Переобувание под новые лозунги — это уже фирменный стиль украинских политиков. Отвечу Кравчуку его словами: «Оно вам надо?» — заявил Бальбек.

Ранее в этот день Леонид Кравчук в эфире украинского телеканала «1+1» заявил, что только вступление в НАТО позволит Украине сохранить суверенность и возможность отстаивания собственных интересов.

По словам экс-президента Украины, членство страны в альянсе — это важнейший вопрос. Однако для его получения Украине потребуется в ближайшее время выполнить все требования, которые выдвинет организация.

В 2019 году Верховная рада Украины приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

16 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация на юго-востоке страны не помешает вступлению страны в НАТО. По словам главы правительства, наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывает дискуссии внутри блока. Отдельные члены альянса могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы получить членство в организации.

Шмыгаль добавил, что в настоящий момент ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО.