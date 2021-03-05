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Опрос показал желание большинства россиянок быть похожими на Скарлетт О'Хару

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Россиянки хотели бы быть сильными и волевыми, как Скарлетт О'Хара, следует из результатов опроса, проведенного киноканалом Cinema.

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Героиня картины «Унесенные ветром» (1939 год) Виктора Флеминга заняла первое место среди персонажей кино, на которых хотят быть похожи россиянки, отмечает «Газета.ру».

На втором месте оказались агенты ФБР — Дана Скалли (сериал «Секретные материалы», 1993–2018 годы) и Кларисса Старлинг («Молчание ягнят», 1991 год), роли которых исполнили Джиллиан Андерсон и Джоди Фостер.

За ними следует героиня турецкой исторической драмы «Великолепный век» (2011–2014) Хюррем Султан, роль которой исполнили Мерьем Узерли и Вахиде Перчин.

4 марта были опубликованы результаты опроса среди россиян, согласно которым настоящими женщинами граждане считают Аллу Пугачеву и Софию Ротару, а также председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Больше всего респонденты ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), следом идут красота и привлекательность (20%), а замкнули тройку лидеров интеллект, ум и образованность (19%).

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