Опрос показал желание большинства россиянок быть похожими на Скарлетт О'Хару

Россиянки хотели бы быть сильными и волевыми, как Скарлетт О'Хара, следует из результатов опроса, проведенного киноканалом Cinema.

Героиня картины «Унесенные ветром» (1939 год) Виктора Флеминга заняла первое место среди персонажей кино, на которых хотят быть похожи россиянки, отмечает «Газета.ру».

На втором месте оказались агенты ФБР — Дана Скалли (сериал «Секретные материалы», 1993–2018 годы) и Кларисса Старлинг («Молчание ягнят», 1991 год), роли которых исполнили Джиллиан Андерсон и Джоди Фостер.

За ними следует героиня турецкой исторической драмы «Великолепный век» (2011–2014) Хюррем Султан, роль которой исполнили Мерьем Узерли и Вахиде Перчин.

4 марта были опубликованы результаты опроса среди россиян, согласно которым настоящими женщинами граждане считают Аллу Пугачеву и Софию Ротару, а также председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Больше всего респонденты ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать (27%), следом идут красота и привлекательность (20%), а замкнули тройку лидеров интеллект, ум и образованность (19%).