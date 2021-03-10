Возраст вторичных квартир в Москве и Петербурге сократился до 10 лет

Половина квартир, продаваемых на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга в настоящее время, возведена после 2010 года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

Более 3/4 квартир, которые продаются сегодня в Москве в качестве «вторички», расположены в домах, построенных после 1989 года. Доля квартир, возведенных в период «индустриального домостроения» (1955–1989 годы), составляет 17%. Еще 6% предложений приходится на квартиры в домах более ранних годов постройки, рассказали аналитики.

В Санкт-Петербурге — аналогичная ситуация, разница — в доле квартир в домах, построенных ранее 1955-го (около 13%), причем основная часть из них возведена до 1932 года. 18% в общем объеме продаж занимает жилой фонд 1955–1989 годов, около 70% построены в современной России, отметили в компании.

Так, более 50% квартир, предлагаемых на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга, находятся в домах, построенных уже начиная с 2011 года — половина столичной «вторички» моложе 10 лет, сказали аналитики.

Граждане активно улучшают свои жилищные условия, приобретая в том числе новостройки за счет льготной ипотеки. Еще одним важным фактором является высокая доля инвестиционной недвижимости, которая характерна для рынка двух столиц, отметил гендиректор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Вторичный рынок до сих пор ассоциируется у многих покупателей с «панельками» или хрущевками, хотя статистика говорит о его значительном «омоложении», добавил он.

«Возведение большого объема жилищного фонда после 2011 года и активность инвесторов на этом рынке привели к значимому росту доли квартир в новостройках по переуступке. Текущая ситуация и увеличение объемов строительства, заявленное в рамках национального проекта по развитию жилищного фонда России, будут еще больше ускорять этот процесс, полностью разрушая сложившийся годами стереотип о старом и некачественном фонде вторичного рынка», — считает Вячеслав Дусалеев.

Для сравнения аналитики «Метр квадратный» использовал объем выставленных на продажу квартир на вторичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга, оценивая его с учетом даты постройки домов. Обзор проведен на основе лотов, представленных на платформе по поиску жилья «Метр квадратный»: выборка включает в себя 71% предложений по Москве и 86% предложений по Санкт-Петербургу с подтвержденными сроками постройки домов. Полная база жилых объектов, представленных на платформе, содержит более 100 тыс. квартир на вторичном рынке в Московском регионе и Санкт-Петербурге и области.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года российские банки предоставили ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 259,5 млрд рублей, что на 37,4% больше, чем в прошлом году. При этом средневзвешенная ставка по жилищной ипотеке за месяц снизилась.