Пункты обогрева развернули в Башкирии из-за ухудшения погоды

На трассе М-5 «Урал» на 1363-м и 1535-м км в Туймазинском и Иглинском районах Башкирии развернули мобильные пункты обогрева. Их общая вместимость — 63 человека.

Кроме того, в готовности находятся 11 стационарных пунктов для обогрева 1782 человек и 34 передвижных, предназначенных для 536 человек.

На расчистке дорог работают 1742 единицы техники. Оперативный штаб открыли на базе ГУ МЧС республики, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Ранее синоптики предупредили о сильном ветре, а в отдельных районах метели в Башкирии. В связи с ухудшением погодных условий в республике не исключено закрытие некоторых дрог для того, чтобы предотвратить аварии.