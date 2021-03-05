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Здание университета в центре Воронежа перекрасят в черный цвет

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Фасад здания Воронежского государственного университета инженерных технологий перекрасят в черный цвет. Идею поддержал мэр Воронежа Вадим Кстенин. Она принадлежит художнику Яну Посадскому.

Как пояснили ИА «Абирег» в городской администрации, здание ВГУИТа должны реставрировать, поскольку оно находится в плачевном состоянии. Участвовать в его модернизации будут не только строители и архитекторы, но и популярные воронежские художники Ян Посадский и Михаил Гудвин.

Идея покрасить здание в нестандартный цвет возникла во время обсуждения арт-фестиваля с мэром города Вадимом Кстениным и ректором вуза Василием Поповым. Фестиваль должен пройти при поддержке вуза во время его реконструкции.

Молодые художники предложили также «разбросать» внутри здания и снаружи работы современников. Арт-объектами планируется оформить баннерные сетки на период ремонта здания. Ректор университета предложил, в свою очередь, на время реконструкции украсить один из корпусов сменными панелями с изображением стрит-арта и менять их каждый сезон или в зависимости от идейной задумки.

В феврале сообщалось, что в Воронеже объявили аукцион на проведение нового этапа реконструкции территории аэрокомплекса Чертовицкое. Стартовая цена контракта — 334,1 млн рублей.

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