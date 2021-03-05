Зеленский лишил Саакашвили должности в координационном совете

Президент Украины Владимир Зеленский лишил Михаила Саакашвили должности в координационном совете по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

«Вывести из персонального состава координационного совета М. Саакашвили», — говорится в документе.

Место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакай.

Документ вступил в силу накануне.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул страну в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили за ухудшение экономических показателей области и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение в 2019 году вернуть грузинскому политику гражданство Украины.

В апреле 2020 года Зеленский предложил политику стать вице-премьером и вести переговоры с Международным валютным фондом, но в итоге Саакашвили возглавил исполком национального совета реформ.