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США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского

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Вашингтон запретил въезд в США украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, а также членам его семьи. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 5 марта, заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

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Он отметил, что Коломойский, будучи губернатором Днепропетровской области Украины в 2014 и 2015 годах, неоднократно совершал коррупционные преступления, а также использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды.

Блинкен также подчеркнул, что Коломойский предпринимает усилия по подрыву демократических процессов и институтов на Украине.

Коломойский — предприниматель, политический и общественный деятель. В 2018 году он занял шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием в $1 млрд.

Бизнесмен покинул Украину в июне 2017 года, спустя несколько месяцев после окончательной национализации Приватбанка, основным акционером которого он являлся. Сам Коломойский был обвинен в выводе активов из банка. Сначала он проживал в Швейцарии, позже переехал в Израиль. 16 мая 2019 года после избрания президентом Украины Владимира Зеленского Коломойский вернулся в страну. Позже он заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка.

В октябре 2019 года Зеленский заявил, что никто из его новой команды не собирается возвращать «проблемные» банки, в том числе Приватбанк, бывшим собственникам.

В феврале 2021 года в США началась конфискация имущества Коломойского, бизнесмен лишился здания 55 Public Square в городе Кливленд, штат Огайо.

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