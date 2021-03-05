Гардеробы разрешили открыть в театрах и цирках Нижнего Новгорода

В театрах и цирках Нижегородской области разрешили открыть гардеробы. Губернатор Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ «О режиме повышенной готовности».

Он отметил, что это важное изменение в деятельности учреждений культуры. Это уточнение позволяет говорить о постепенном возвращении к нормальному режиму работы, приводит слова главы региона ИА «НьюсНН».

Также в указе уточняются правила работы ресторанов и кафе. На втором этапе снятия ограничений допустимое число посетителей не может превышать 50% от общего количества посадочных мест, но с третьего этапа цифра может увеличиться до 75%.

Продажа билетов на спортивные мероприятия в Нижегородской области должна проходить при соблюдении социальной дистанции.

Также власти региона планируют продлить людям старше 65 лет больничные до 28 марта. В управлении Роспотребнадзора не исключили, что масочный режим в Нижегородской области отменят весной этого года.