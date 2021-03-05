Ограничения на трассах продлили в связи с метелью в Оренбуржье

Жителей Оренбургской области предупредили о неблагоприятной погоде. Из-за штормового ветра и метели продлено ограничение движения на нескольких трассах.

Проезд был закрыт на участках между 170-м и 260-м км автомобильной дороги М-5 «Урал». Кроме того, ограничения действуют на участке автомобильной дороги общего пользования Каменноозерное–Медногорск. Об этом сообщает 56orb.ru.

В Кувандыкском районе ограничения введены на дорогах Кувандык–Новосимбирка, Новосимбирка–Сарбай, Сара–Самарское.

Ранее власти Москвы приняли решение сделать постоянным ограничение на транзит по МКАД грузовиков с грузоподъемностью свыше 12 т.