Ограничения на трассах продлили в связи с метелью в Оренбуржье
Жителей Оренбургской области предупредили о неблагоприятной погоде. Из-за штормового ветра и метели продлено ограничение движения на нескольких трассах.
Проезд был закрыт на участках между 170-м и 260-м км автомобильной дороги М-5 «Урал». Кроме того, ограничения действуют на участке автомобильной дороги общего пользования Каменноозерное–Медногорск. Об этом сообщает 56orb.ru.
В Кувандыкском районе ограничения введены на дорогах Кувандык–Новосимбирка, Новосимбирка–Сарбай, Сара–Самарское.
Ранее власти Москвы приняли решение сделать постоянным ограничение на транзит по МКАД грузовиков с грузоподъемностью свыше 12 т.