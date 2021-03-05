МИД России заявил о готовности Москвы ответить на санкции Вашингтона

МИД РФ готовит ответ на антироссийские санкции США, заявила в пятницу, 5 марта, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. <...> Я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — сказала она в эфире Первого канала.

Ранее 5 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявления Запада о якобы использовании Москвой химического оружия сообщил, что обвинения эти безосновательны и голословны. Он подчеркнул, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все программы, которые каким-либо образом могли затрагивать данное направление.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон и Лондон обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы за якобы использование химического оружия.

3 марта Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать второго раунда ограничений, российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие», заявили в Вашингтоне.

Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

2 марта минфин США опубликовал список из семи россиян и трех организаций РФ, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

В этот же день в официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать Навальному проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около двух лет и восьми месяцев.