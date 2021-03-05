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В ЕК заявили о наличии у стран ЕС права покупать «Спутник V»

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Страны — члены Евросоюза не должны вести параллельные переговоры по поставкам вакцин от COVID-19 с производителями, у которых есть централизованные контракты на закупку от имени Еврокомиссии, но они могут сами приобретать вакцины у других производителей. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в пятницу, 5 марта. Трансляция мероприятия велась в Twitter.

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По его словам, нужно разделять два аспекта: альянс определил «портфель вакцин, которые приобретает сообща».

«Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — сказал Мамер.

По поводу процедуры одобрения вакцин он напомнил, что она осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), но есть и национальная процедура для экстренных случаев, которая позволяет приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендации ЕМА.

«Поэтому государство — член ЕС имеет право приобретать вакцины при соблюдении данных условий», — сказал представитель ЕК.

Мамер подчеркнул, что позиция ЕК состоит в том, что общеевропейская стратегия утверждена для того, чтобы гарантировать доступ всем странам — членам объединения к вакцинам и чтобы вакцинировать всех граждан ЕС.

Ранее в пятницу госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон выразил мнение, что в случае решения отдельных стран ЕС об использовании российской или китайской вакцин от коронавируса, которые еще не одобрили в альянсе, это отразится на солидарности блока. По его мнению, это якобы может грозить рисками для здоровья граждан.

Накануне ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы (rolling review) по российской вакцине «Спутник V». Регулятор рассчитывает, что препарат оценят в сокращенные сроки, но даты одобрения пока назвать не может. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) также объявили о старте процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

В начале февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по этой российской вакцине и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал РФПИ.

К настоящему времени «Спутник V» уже зарегистрировали в более чем 40 странах, в том числе его разрешили применять в странах ЕС — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Согласно опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев. В отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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