Гребной центр построят в Энгельсе

В городе Энгельсе Саратовской области планируют построить собственный гребной центр. Его создание анонсировал замглавы регионального правительства Роман Грибов во время заседания коллегии министерства спорта, которое проходило в бадминтонном центре.

Чиновник отметил, что, несмотря на пандемию, в 2020 году в области прошло несколько важных спортивных событий. Было много ярких побед, а это говорит о том, что важно не только строить спортивные объекты, но и уделять особое внимание поддержке тренерского состава. Грибов подчеркнул, что важно сделать всё, чтобы у тренеров была достойная зарплата.

Что касается будущего гребного центра, то, по мнению замглавы регионального правительства, его возведение должно стать ключевым событием. Он не исключил, что центр будет международного уровня, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что в Саратове построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий бадминтоном. Работы стартовали весной прошлого года. Площадь игрового зала в новом двухэтажном ФОКе составит 42 на 24 м. Также проект предусматривает зал силовой подготовки с тренажерами, раздевалки, помещения для тренеров, медкабинет, конференц-зал.