Собянин с 8 марта отменил домашний режим для пожилых и разблокировал соцкарты

Обязательный домашний режим для пожилых жителей Москвы и тех, кто находится в группе риска, становится рекомендательным с 8 марта 2021 года. Кроме того, социальные карты указанных категорий граждан будут разблокированы. Соответствующее решение 5 марта принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Основанием для смягчения карантинных мер стала стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. Однако градоначальник просит людей старше 65 лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний, быть осторожнее.

«Ваш возраст и ваши заболевания — это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь в пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя», — отмечается в блоге Собянина.

Ранее, в январе, Собянин заявлял, что социальные карты привившихся от коронавируса московских пенсионеров разблокируют автоматически. По словам мэра столицы, пенсионеры, которые прошли прививочный курс полностью, получат сертификат, а разблокировка соцкарт должна была стать еще одним стимулом для прививки.

Льготный проезд был приостановлен для пенсионеров с октября 2020 года. При этом Собянин отмечал, что социальные карты москвичей будут разблокированы для тех, кто направляется к врачу для получения неотложной помощи.

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