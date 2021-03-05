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Карантин по бешенству установили в двух районах Тамбовской области

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Бешенство обнаружили у собак в двух районах Тамбовской области. В муниципалитетах объявлен карантин.

По данным Россельхознадзора, опасный вирус обнаружен в селах Коршуновка Моршанского района и Селезни Тамбовского района. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру». На территориях населенных пунктов проведут мероприятия для профилактики и борьбы с бешенством.

В Жердевке и Рассказове принято решение о снятии карантина в связи с локализацией эпизоотических очагов.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству был введен в Ростовской области. Опасное заболевание обнаружили у домашней собаки. Местным жителям запретили вывозить собак и кошек, а также проводить выставки и продавать домашних животных.

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