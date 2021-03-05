В Петербурге продлили обязательный домашний режим для пожилых

В Санкт-Петербурге режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлили до 28 марта. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«По 28 марта продлевается обязанность самоизоляции для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями, а также перевод этих лиц на дистанционную работу», — цитирует сообщение RT.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Пребывание пожилых жителей столицы на домашнем режиме станет рекомендательным с 8 марта, сообщает телеканал «360».

При этом мэр отметил, что возраст и хронические заболевания являются факторами риска, поэтому лучше воздержаться от поездок.

Ранее в этот же день сообщалось, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

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