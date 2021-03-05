Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией

Люксембург выполнил внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу протокола по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, который был подписан в Москве 6 ноября 2020 года. Информация опубликована пресс-службой Министерства финансов РФ в пятницу, 5 марта.

«Россия получила уведомление о завершении партнерами всех ратификационных процедур по документу. Таким образом, протокол вступает в силу 5 марта 2021 года и его положения будут применяться с 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протоколом предусмотрено увеличение ставки налога до 15% у источника доходов в виде дивидендов и процентов. Однако существуют некоторые исключения для публичных компаний и институциональных инвестиций.

Как уточнили в пресс-службе министерства, Россия завершила все необходимые процедуры, которые требуются для ратификации протокола, в конце прошлого года. Президент России Владимир Путин подписал документ 30 декабря 2020 года.

В конце марта 2020 года российский лидер в обращении к гражданам анонсировал повышение ставки налога на вывод дивидендов за рубеж до 15%.

В середине декабря прошлого года стало известно, что правительство РФ внесет на ратификацию в Госдуму налоговое соглашение с Люксембургом. Позже, 22 декабря, Госдума на пленарном заседании ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом.