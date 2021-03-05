В МИД ФРГ подтвердили заинтересованность в реализации «Северного потока – 2»

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта «Северный поток – 2», заявил 5 марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с немецким политиком.

Он подчеркнул, что, несмотря на заметное ухудшение российско-германских отношений, наблюдающееся в последнее время, «по проекту нет никаких разногласий».

«Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину», — сказал Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По словам Косачева, украинская газотранспортная система, которую не ремонтировали 30 лет, находится в удручающем состоянии. Это ведет к дополнительным издержкам, а «Северный поток – 2» избавляет бизнес от лишних затрат.

Накануне депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн заявил, что санкции, которые США и ФРГ вводят против России, могут обернуться новой холодной войной и новые меры вредят самой Германии, так как наносят ущерб экономике страны.

Также в этот день Морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию проекта планируется в конце сентября этого года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский». Для дальнейших работ привлекут судно-трубоукладчик «Академик Черский».

В МИД ФРГ оптимистично отозвались о перспективах «Северного потока – 2» при новой администрации США.

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта, в частности 4 марта это сделала немецкая компания Uniper.