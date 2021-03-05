Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Петербурге продлили обязательный домашний режим для пожилых
Общество
В МИД ФРГ подтвердили заинтересованность в реализации «Северного потока – 2»
Экономика
Люксембург ратифицировал изменение налогового соглашения с Россией
Интернет
Глава Минцифры опроверг возможность отключения россиян от интернета
Армия
Россия и Белоруссия создадут совместные центры по подготовке военных
Мир
США ввели санкции против украинского бизнесмена Коломойского
Общество
Москвичей предупредили о морозе более 20 градусов на следующей неделе
Политика
Путин назначил нового посла в Узбекистане
Интернет
В Москве включили первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей

В МИД ФРГ подтвердили заинтересованность в реализации «Северного потока – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта «Северный поток – 2», заявил 5 марта глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с немецким политиком.

Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Газопровод может столкнуться с трудностями и после запуска в эксплуатацию

Он подчеркнул, что, несмотря на заметное ухудшение российско-германских отношений, наблюдающееся в последнее время, «по проекту нет никаких разногласий».

«Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину», — сказал Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По словам Косачева, украинская газотранспортная система, которую не ремонтировали 30 лет, находится в удручающем состоянии. Это ведет к дополнительным издержкам, а «Северный поток – 2» избавляет бизнес от лишних затрат.

Накануне депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн заявил, что санкции, которые США и ФРГ вводят против России, могут обернуться новой холодной войной и новые меры вредят самой Германии, так как наносят ущерб экономике страны.

Также в этот день Морское управление Дании сообщило, что завершить реализацию проекта планируется в конце сентября этого года. Речь идет о работах возле острова Борнхольм, куда для укладки труб направили суда «Фортуна» и «Академик Черский». Для дальнейших работ привлекут судно-трубоукладчик «Академик Черский».

В МИД ФРГ оптимистично отозвались о перспективах «Северного потока – 2» при новой администрации США.

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Под угрозами санкций из проекта вышел ряд европейских компаний — партнеров проекта, в частности 4 марта это сделала немецкая компания Uniper.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021