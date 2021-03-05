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Первый вице-президент МТС по экосистемному развитию Николаев возглавил компанию

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Компанию МТС с 13 марта возглавит Вячеслав Николаев, который пришел в МТС в 2004 году, а с апреля прошлого года назначен на должность первого вице-президента компании по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Об этом сообщила в пятницу, 5 марта, пресс-служба МТС.

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Отмечается, что Николаеву предстоит решить две важные задачи: упрочить рыночные позиции компании как экосистемы цифровых сервисов, завершив глобальную трансформацию бренда, и укрепить лидерство на телекоммуникационном рынке.

Срок контракта действующего президента компании Алексея Корни заканчивается 12 марта.

Корня может занять должность первого вице-президента ПАО АФК «Система», которая является крупнейшим акционером МТС.

Николаев пришел в компанию в 2004 году, начав работу в блоке продаж и обслуживания, затем занимал руководящие должности в российском подразделении МТС. В 2017 году он был назначен вице-президентом по маркетингу.

В этот же день оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной 5G-сети в диапазоне 4,9 ГГц. Алексей Корня заявил, что пилотная сеть пятого поколения будет доступна тысячам абонентов в реальных условиях.

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