Фурам запретили проезд через Торжок

Временные ограничения для грузовиков массой более 12 т вводят в Торжке Тверской области. Им запретят проезд с 16 марта по 14 апреля включительно. Исключение сделают только для транспорта со спецпропусками.

Как пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на местную администрацию, причина — желание сохранить дорожное покрытие на территории города в удовлетворительном состоянии в период неблагоприятных погодных условий.

1 марта сообщалось, что московские власти приняли решение сделать постоянными ограничения при транзите по МКАД грузовиков, грузоподъемность которых превышает 12 т. Крупным грузовикам предложили воспользоваться ЦКАД и бесплатными трассами А-107 и А-108.