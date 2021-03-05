Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды

Госавтоинспекция предупредила жителей Омской области об ухудшении погодных условий. Водителей просят соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Из-за снегопада в области значительно ухудшилась видимость. На магистралях образуются снежные заносы. Об этом сообщает ИА «Город55». Также синоптики прогнозируют метель и усиление ветра.

Жителей региона просят соблюдать скоростной режим. Также рекомендовано совершать маневры с предельной аккуратностью. Пешеходам напоминают, что в условиях снегопада значительно ограничен обзор, из-за чего сложно вовремя заметить приближающийся автомобиль.

Ранее о сильном снегопаде предупредили жителей Московской области. 6 марта в регионе ожидается снегопад, а 7 марта — метель. При этом столбики термометров поднимутся до отметки +1 градус.