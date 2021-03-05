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Глава Минцифры опроверг возможность отключения россиян от интернета

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Минцифры РФ не допустит отключений россиян от интернета. Об этом в пятницу, 5 марта, «РИА Новости» заявил глава министерства Максут Шадаев.

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«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — подчеркнул он.

Он подтвердил, что силовые ведомства на самом деле пока не согласовали продление разрешения на частоты операторам. Всего на этих частотах, по словам Шадаева, доступом в интернет на регулярной основе пользуются менее 100 тыс. абонентов. В настоящее время продолжается обсуждение возможности продления этих разрешений, добавил глава ведомства.

«Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счет организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — заключил министр.

Таким образом он прокомментировал информацию РБК о том, что в ближайшие дни операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет вынуждены будут отключить сети. Это связывали с тем, что завершается действие выданного 10 лет назад разрешения Государственной комиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет.

По данным издания, тема продления срока затрагивалась в 2020 году, соответствующие просьбы направлял ряд операторов, включая «Мегафон» и «Ростелеком».

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Андрей Кацуров рассказал Известиям, что россияне не останутся без домашнего интернета. По его словам, проблемы со связью могут коснуться крайне небольшого числа абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).

По словам шеф-редактора интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтия Букштейна, силовым ведомствам нужно время, чтобы «утрясти» ситуацию с частотами. При этом, он выразил уверенность, что через некоторое время ситуация обязательно разрешится.

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