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Ветропарк могут построить в ямальском поселке Сабетта

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В поселке Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа рассматривается возможность строительства ветропарка. Об этом заместитель гендиректора департамента по перспективным проектам добычи и переработки «Новатэк» Николай Воронин сообщил на онлайн-конференции, посвященной «зеленому водороду».

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По его словам, конфигурация проекта на данный момент обсуждается, но первоначально рассматривалась мощность ветропарка до 200 мегаватт. Эксперты ищут технические решения для применения ветрогенерации в заполярных широтах, где температура воздуха опускается до –50 градусов, пишет oilcapital.ru.

4 марта директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития РФ Петр Бобылев в ходе российско-германского онлайн-диалога заявил, что ведомство хочет увеличить показатель энергоэффективности в стране в два раза от текущего уровня к 2050 году. При этом Бобылев отметил, что эта цель пока неофициальная и сформулирована в проекте стратегии социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов России.

В сентябре 2020 года в Минэкономразвития подготовили прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно которому к 2023 году производство электроэнергии должно вырасти на 1,6% к предыдущему году, или до 1,66 трлн кВт·ч. В среднесрочном же периоде, по прогнозу, объемы производства электроэнергии будут по-прежнему определяться темпами роста российской экономики.

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