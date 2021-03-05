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Сброс воды сократят на водохранилищах в Астраханской области

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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об итогах заседания межведомственной рабочей группы Росводресурсов. В регионе принято предложение о сокращении сбросов воды для сохранения запасов водохранилищ.

Специалисты отметили, что ситуацию осложняет дефицит снега в ноябре и декабре 2020 года. По словам Бабушкина, необходимо сохранить комфортный уровень воды для нереста рыбы. Об этом пишет «Астрахань 24».

25 марта состоится очередное заседание группы, во время которого будет рассмотрен дальнейший режим работы гидроузлов в регионе. Муниципалитетам дано поручение готовить план предпаводковых мероприятий. Особое внимание будет уделено западно-подстепным ильменям.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в 23 районах ожидается паводок. В зону возможного подтопления попадут 99 населенных пунктов.

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