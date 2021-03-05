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Плющенко прокомментировал информацию об обязательствах Косторной

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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в разговоре со «Спорт-Экспрессом» 5 марта прокомментировал информацию о контрактных обязательствах фигуристки Алены Косторной перед его школой.

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По словам Плющенко, хореограф группы Даниил Глейхенгауз слукавил, когда заявил о необходимости разорвать контракт для возвращения спортсменки в группу Этери Тутберидзе.

«Информация о том, что якобы у Косторной есть какие-то контрактные обязательства передо мной, — неправда. Я работаю со всеми на честном слове и доверительных отношениях. Все спонсоры, которые были приведены мной и Яной Александровной (Рудковской. — Ред.) — мы с этого не получили ни копейки», — сказал Плющенко.

Он отметил, что «финансовая история» была отдана на откуп Косторной и у нее ничего забирать не будут.

«Все контракты, которые были сделаны Алене, были сделаны только для нее. Мы не получили, не взяли никакого процента. Так что это лукавство — что надо закрыть некие контрактные составляющие», — добавил тренер.

Как заявил Плющенко, во многих случаях тренеры и менеджеры взяли бы деньги за услуги и спонсорство. Но его школа этого делать не будет. Он также отметил, что программы, которые были поставлены Ше-Линн Бурн, остаются Косторной.

4 марта Плющенко заявил, что не видит ничего плохого в том, что Косторная решила вернуться в группу тренера Тутберидзе. В свою очередь, сама фигуристка заявила, что не готова пока обсуждать свое возможное возвращение к Тутберидзе.

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев 3 марта рассказал, что вопрос о возвращении спортсменки к Тутберидзе пока не решен. Он отметил, всё будет зависеть от того, как Косторная договорится с бывшим тренером.

О том, что фигуристка намерена вернуться к Тутберидзе, от которой она ушла в команду Плющенко летом 2020 года, стало известно накануне. Косторная у бывшего тренера занималась с 2017 года.

В январе 2021 года спортсменка сообщила, что ушла от Тутберидзе после того, как выбранную ею композицию отдали другой фигуристке.

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