Москвичей предупредили о морозе более 20 градусов на следующей неделе

В Москве в середине следующей недели ожидаются 22-градусные морозы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в пятницу, 5 марта.

Отмечается, что в Международный женский день, 8 марта, местами пройдет небольшой снег, ожидается до –6 градусов. Во вторник, 9 марта, температура воздуха будет –7... –12 градусов.

«Самой холодной будет ночь со вторника на среду: температура опустится до минус 22 градусов», — отметили в мэрии.

В среду, 10 марта, ожидаются 10-градусные морозы. В эти дни будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Накануне в центре погоды «Фобос» заявили, что погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, «с мужским характером» — ожидаются снег и пронизывающий ветер. Метеорологи также пообещали, что в этот день похолодает до минус 10 градусов.

Ранее, 3 марта, в «Фобосе» рассказали, что «барическая пила» в виде резких скачков атмосферного давления сохранится в Москве как минимум до середины этого месяца.