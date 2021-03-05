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Эксперты назвали самые «женские» модели автомобилей

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Эксперты «АльфаСтрахования» провели исследование и выяснили, какими автомобилями чаще всего владеют женщины, застрахованные в компании по ОСАГО, и составили топ самых «женских» марок автомобилей.

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Самый популярный автомобиль среди женщин — это Kia Picanto, 76% клиентов с полисом ОСАГО — представительницы прекрасного пола. Второе место занимает Nissan Juke (75%), а на третьем — Mercedes-Benz GLA (70%).

Кроме того, в топ-10 самых популярных среди женщин автомобилей попали Opel Corsa (69%), Lexus NX (69%), Toyota Yaris (69%), Peugeot 207 (68%) Porsche Macan (66%), Hyundai Getz (65%) и Audi Q3 (65%).

В компании подчеркнули, что женщины чаще всего выбирают компактные городские автомобили. При этом особое внимание уделяют дизайну, функциональности, обзорности и внешнему виду.

17 февраля аналитики сервиса «Авто.ру» провели исследование и выяснили, какие автомобили чаще всего попадали в аварии в 2019 и 2020 годах.

Чаще всего в ДТП попадали Audi RS3 и Kia Quoris — по 108 и 102 аварии на 100 автомобилей соответственно.

Эксперты отметили, что Audi покупают, чтобы «отжигать», поэтому и риск попадания в аварию у нее выше. Kia Quoris нередко используется в качестве служебного автомобиля, а к корпоративному транспорту отношение зачастую не такое бережное, как к личному.

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