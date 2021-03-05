Число гостей разрешили увеличить на свадьбах в Омской области

Режим, действовавший в связи с распространением коронавируса, смягчили в Омской области. Молодожены смогут приглашать до 10 гостей на церемонию бракосочетания.

По данным Главного государственно-правового управления региона, ранее допускалось присутствие не более пяти гостей. При этом приглашенные лица должны соблюдать безопасную дистанцию и масочный режим. Кроме того, в органах ЗАГС обеспечили контроль температуры гостей на входе. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

В ведомстве отметили, что также в регионе можно провести торжественную регистрацию рождения ребенка или отметить юбилей супружеской жизни. На такие церемонии можно пригласить не более 12 гостей.

Месяцем ранее в Амурской области начали пускать до семи гостей на регистрацию брака. В число присутствующих включены жених и невеста, а также фотограф и близкие родственники.