Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» в пятницу, 5 марта.

По данным на 16:00, движение затруднено на вылетных магистралях по направлению в область, большинстве набережных, участках Садового, Бульварного и Третьего транспортного кольца (ТТК). Также затруднения отмечаются на внешней и внутренней сторонах МКАД.

Загруженность столичных дорог снизится после 20:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Утром в пятницу длина заторов на дорогах Москвы составляла 61 км. В преддверии Международного женского дня, отмечаемого 8 марта, движение было затруднено в районе Цветочного рынка, по внешней стороне ТТК перед Рижской эстакадой.